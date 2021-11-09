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राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयन से खिलाड़ियों और उनके परिजनों में उत्साह है। गांव में भी खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इसे बेटियों की मेहनत, लगन और खेल प्रतिभा का परिणाम बताते हुए अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। चारों खिलाड़ी हैंडबाल कोच परमवीर सिवाच के मार्गदर्शन में गांव के खेल स्टेडियम में नियमित अभ्यास करती हैं।कोच परमवीर (बंटी) सिवाच ने कहा कि चारों खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संगरूर में होने वाली प्रतियोगिता में चारों खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।