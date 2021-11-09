Bhiwani News: छह राज्यों के दिव्यांग क्रिकेटर 29 से हांसी में दिखाएंगे दमखम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:13 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:13 AM IST
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भिवानी। गांव मिताथल की चार बेटियों रीतिका उर्फ वंशू, मुस्कान, इच्छा और मंजू का 48वीं जूनियर नेशनल हैंडबाल चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। पंजाब के संगरूर में 25 से 29 नवंबर तक होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चारों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयन से खिलाड़ियों और उनके परिजनों में उत्साह है। गांव में भी खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इसे बेटियों की मेहनत, लगन और खेल प्रतिभा का परिणाम बताते हुए अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। चारों खिलाड़ी हैंडबाल कोच परमवीर सिवाच के मार्गदर्शन में गांव के खेल स्टेडियम में नियमित अभ्यास करती हैं।
कोच परमवीर (बंटी) सिवाच ने कहा कि चारों खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संगरूर में होने वाली प्रतियोगिता में चारों खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।
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राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयन से खिलाड़ियों और उनके परिजनों में उत्साह है। गांव में भी खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इसे बेटियों की मेहनत, लगन और खेल प्रतिभा का परिणाम बताते हुए अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। चारों खिलाड़ी हैंडबाल कोच परमवीर सिवाच के मार्गदर्शन में गांव के खेल स्टेडियम में नियमित अभ्यास करती हैं।
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कोच परमवीर (बंटी) सिवाच ने कहा कि चारों खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संगरूर में होने वाली प्रतियोगिता में चारों खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।
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