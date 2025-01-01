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पार्टी कार्यकर्ताओं ने ठाकुर बीर सिंह पार्क से मोटरसाइकिल जत्था निकाला और उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन जिला समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार ने प्राप्त किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला सचिव मंडल सदस्य करतार ग्रेवाल ने की।जिला सचिव कामरेड ओमप्रकाश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रत्येक पात्र नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के फैसलों और एसआईआर प्रक्रिया से आम नागरिकों के मतदान के अधिकार पर संकट पैदा हो रहा है। उन्होंने 23 सितंबर 2026 को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने-काटने, नियमों में बदलाव और मतदाता डेटा के केंद्रीकरण पर सवाल उठाए।ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और मतदाता सूची से हटाए गए सभी पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग की गई। साथ ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यवस्था बनाने की मांग उठाई गई।माकपा नेताओं ने चेतावनी दी कि मताधिकार प्रभावित करने की कोशिशें जारी रहीं तो पार्टी जन आंदोलन तेज करेगी। प्रदर्शन में मास्टर शेर सिंह, सज्जन कुमार सिंगला, रतन कुमार जिंदल, नरेश कुमार शर्मा, सुखदर्शन सरोहा और निर्मल नाथूवास सहित अनेक नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।ओमप्रकाश ने कहा कि एसआईआर के तहत फॉर्म-6 भरने वाले नए मतदाताओं से वर्ष 2002 की मतदाता सूची में माता-पिता या रिश्तेदारों का नाम होने जैसी शर्तें पूरी करने और अतिरिक्त दस्तावेज देने को कहा जा रहा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में लोगों का मताधिकार प्रभावित हो सकता है। उन्होंने मतदान के अधिकार को लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और संविधान की मूल भावना का अहम आधार बताया।