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उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा के प्रायोजन में आयोजित इस संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ ने संयुक्त रूप से किया। उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक एस. नारायणन (आईएफएस) मुख्य संरक्षक रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य दलजीत सिंह ने संरक्षक के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की जबकि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद के कुलपति प्रोफेसर डॉ. रामपाल सैनी मुख्य अतिथि रहे।उद्घाटन सत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (धर्मशाला) के पूर्व कुलपति डॉ. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक युग में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के डॉ. कुलदीप कुमार मेहंदीरत्ता ने विशिष्ट वक्ता के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिया।तकनीकी सत्रों में शिक्षाविदों, प्राध्यापकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के बीच विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान देशभर के प्रतिभागियों ने कुल 112 शोध पत्र प्रस्तुत किए। समापन सत्र में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की डॉ. सुमन रानी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अकादमिक आयोजन शोध को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।संगोष्ठी में हरियाणा के प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, जबकि राजस्थान, पंजाब और नई दिल्ली सहित अन्य राज्यों के प्रतिभागी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर डॉ. सुखवीर सिंह, डॉ. उमेद जांगड़ा, डॉ. बजरंग और डॉ. प्रवीण कुमार मौजूद रहे।