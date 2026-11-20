विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्थानीय ढाणा रोड निवासी संतोष देवी ने फैमिली आईडी में दर्ज आय कम करवाने की समस्या रखी। इस पर डीसी ने क्रीड अधिकारी को उसी समय संतोष देवी के घर जाकर जांच करने और आय का सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निपटारा केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि हर मामले की गहराई से जांच कर ठोस कार्रवाई की जाए।इस अवसर पर एसडीएम महेश कुमार, डिप्टी सीईओ रविंद्र दलाल, डीडीपीओ सोमबीर कादयान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गैर सरकारी सदस्यों में सुनील वर्मा नंबरदार, अनिल सोलंकी और रामकिशन हालुवासिया भी उपस्थित रहे।अनाज मंडी क्षेत्र निवासी मान सिंह ने बिजली की तारें दुरुस्त करवाने, गांव सुई निवासी सुरेंद्र ने नाले की सफाई करवाने और गांव मिताथल निवासी सर्वेंद्र ने बिजली निगम से संबंधित शिकायत रखी। वहीं गांव झरवाई निवासी सत्यवान, कोंट रोड निवासी सरोज, गांव देवावास निवासी पिंकी, गांव भाखड़ा निवासी सुशीला, शांति नगर निवासी सुमन, गांव बिधनोई निवासी रामफल श्योराण, गांव सुई निवासी रमेश कुमार तथा गांव सिंधानी निवासी सूरजभान और अनुज ने फैमिली आईडी की त्रुटियां ठीक करवाने की मांग की।शिविर में डीसी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में आने वाली प्रत्येक शिकायत पर प्राथमिकता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।