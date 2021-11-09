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मौसम में हो रहे लगातार बदलाव और सुबह-शाम की ठंड के चलते छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण बच्चों में नाक बहना, खांसी, जुकाम और वायरल बुखार की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसके चलते नागरिक अस्पताल व पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज की बाल रोग ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है।वरिष्ठ फिजिशियन ने बताया कि मौसम में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से वे जल्दी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। जुकाम या नाक बंद होने पर छोटे बच्चों को भाप बिल्कुल भी(स्टीम) न दें। गरम पानी की भाप से बच्चों की नाजुक त्वचा झुलसने का खतरा रहता है और सांस की नली में सूजन आ सकती है। इसकी बजाय चिकित्सक की सलाह से ही नेजल ड्रॉप्स या दवाइयों का उपयोग करें।-प्रदूषण से भी बढ़ी दिक्कत, एक्यूआई 284 पर पहुंचामौसम की मार के साथ-साथ बिगड़ती हवा की गुणवत्ता भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भिवानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 284 दर्ज किया गया है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। धूल और धुएं के कणों के कारण बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ व गले में खराश की समस्या हो रही है। चिकित्सकों ने अभिभावकों से अपील की है कि सुबह-शाम बच्चों को पूरी बाजू के गर्म कपड़े पहनाएं, ठंडी चीजों के सेवन से बचाएं और बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग कराएं।