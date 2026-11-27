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इसके बावजूद शुक्रवार को भिवानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 233 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में है। प्रदूषण के कारण सुबह और शाम स्मॉग की परत घनी हो रही है। प्रशासन की ओर से आधुनिक स्मॉग गन मशीनों के माध्यम से हवा में मौजूद महीन धूलकणों पीएम 2.5 और पीएम 10 को नीचे बैठाने का प्रयास किया जा रहा है।सुबह और देर शाम तापमान गिरने के साथ स्मॉग की परत और घनी हो जाती है। इससे सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हो रही है। सांस के मरीजों के साथ आम लोगों को भी आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले बुजुर्गों और स्कूली बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है।प्रशासनिक अधिकारियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों के अनुसार हवा की धीमी गति, मौसम में बदलाव, निर्माण कार्यों और भारी यातायात से उड़ने वाली धूल प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। हवा की रफ्तार कम होने से धूलकण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर बस स्टैंड क्षेत्र, रेलवे स्टेशन रोड, हांसी गेट, रोहतक गेट और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास नियमित अंतराल पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक सुबह-शाम स्मॉग गन और पानी के टैंकरों से छिड़काव जारी रहेगा।निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट लगाने और पानी का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से खुले में कचरा, सूखे पत्ते और प्लास्टिक नहीं जलाने की अपील की है। वाहन चालकों से लालबत्ती पर इंजन बंद रखने और अनावश्यक धूल उड़ाने से बचने का आग्रह किया गया है।खुले में कचरा, पत्तियां और प्लास्टिक न जलाएं।लालबत्ती पर वाहनों का इंजन बंद रखें।अनावश्यक रूप से धूल उड़ाने से बचें।निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट और पानी के छिड़काव का प्रबंध करें।सांस लेने में परेशानी होने पर सावधानी बरतें।