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एनसीसी अधिकारी मेजर डॉ. अनिल तंवर ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से कैडेट्स में अनुशासन, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट डॉ. रीना ने बताया कि लड़कियों के वर्ग में मुस्कान 92 अंक लेकर प्रथम, तनिषा 85 अंक लेकर द्वितीय और कविता 84 अंक लेकर तृतीय स्थान पर रही। वहीं लड़कों के वर्ग में बॉस्को देव बर्मन ने 95 अंक लेकर पहला, नमन ने 76 अंक लेकर दूसरा और दीपांशु ने 70 अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. संजय गोयल मुख्य अतिथि रहे। कैडेट्स ने परिसर में पौधे लगाए और उनके संरक्षण व देखभाल का संकल्प लिया। प्राचार्य ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए पौधरोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल भी जरूरी है। फायरिंग प्रतियोगिता के सफल संचालन में कैप्टन ओम प्रकाश, हवलदार संजीव सिंह और हवलदार सोनू कुमार ने सहयोग दिया। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी डॉ. मनीष कुमार, लेफ्टिनेंट डॉ. रीना, कैप्टन ओम प्रकाश, हवलदार संजीव सिंह, हवलदार सोनू कुमार, माली जटा शंकर मौजूद रहे।