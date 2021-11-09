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आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा (सीटू) की जिला प्रधान राजबाला निनान और जिला सचिव राजबाला शर्मा ने कहा कि मजदूरों और कर्मचारियों को अपने हक-अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष तेज करना होगा। सरकार की नीतियों के कारण आंगनबाड़ी कर्मियों को लगातार आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में मानदेय में 1500 और 750 रुपये की बढ़ोतरी घोषित की थी लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे लंबे समय तक लागू नहीं किया। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने यह बढ़ोतरी लागू की तो राज्य की ओर से दिए जा रहे मानदेय में कटौती कर दी। इससे कर्मियों को बढ़ोतरी का अपेक्षित लाभ नहीं मिला और उनमें सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ गई।