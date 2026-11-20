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एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और संस्थागत शौचालयों की कार्यक्षमता, सुरक्षा, सुगमता और स्थिरता में सुधार करना है। इसके साथ ही मल कीचड़ प्रबंधन के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की जरूरतों के अनुरूप स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर रहेगा। स्वच्छता परिसंपत्तियों के संचालन एवं रखरखाव के साथ खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने के प्रयास भी किए जाएंगे।अभियान के तहत गांवों में जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक बैठकें और ग्राम सभा में चर्चा होगी। विद्यालयों में स्वच्छता ऑडिट, हाथ धोने के प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक और रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों, युवा समूहों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सोशल मीडिया, बैनर, पोस्टर और दीवारों पर पेंटिंग के जरिये स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जाएगा।अभियान के दौरान सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक स्वच्छता परिसर, संस्थागत शौचालय और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के चयन के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों, संस्थानों, स्वच्छता कर्मचारियों और सामुदायिक स्वच्छता चैंपियनों को सम्मानित किया जाएगा। अभियान की पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा खंड समन्वयकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।