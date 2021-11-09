Bhiwani News: दो बच्चों के पिता ने फंदा लगाकर दी जान
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 27 Nov 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
भिवानी। शहर की ब्रह्मा कॉलोनी में वीरवार सुबह 48 वर्षीय नरेश कुमार ने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार वह कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था।
परिजन नरेश को फंदे पर लटका देखकर तुरंत जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नरेश मेहनत मजदूरी करता था और दो बेटों का पिता था। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
मृतक के बेटे दीपक ने पुलिस को बताया कि उसका पिता कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। शहर थाने के जांच अधिकारी जयवीर ने दीपक के बयान दर्ज किए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की और शव परिजनों को सौंप दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
परिजन नरेश को फंदे पर लटका देखकर तुरंत जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नरेश मेहनत मजदूरी करता था और दो बेटों का पिता था। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
विज्ञापन
मृतक के बेटे दीपक ने पुलिस को बताया कि उसका पिता कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। शहर थाने के जांच अधिकारी जयवीर ने दीपक के बयान दर्ज किए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की और शव परिजनों को सौंप दिया।
विज्ञापन