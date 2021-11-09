विज्ञापन

परिजन नरेश को फंदे पर लटका देखकर तुरंत जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नरेश मेहनत मजदूरी करता था और दो बेटों का पिता था। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।मृतक के बेटे दीपक ने पुलिस को बताया कि उसका पिता कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। शहर थाने के जांच अधिकारी जयवीर ने दीपक के बयान दर्ज किए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की और शव परिजनों को सौंप दिया।