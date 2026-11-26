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सिरसा की डिंगमैन पावर एजेंसी को वर्ष 2024-25 के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर आवंटित किया था। बताया जा रहा है कि एजेंसी ने वर्ष 2024 में कार्य शुरू किया लेकिन वर्ष 2025 में काम बंद कर दिया। इसी दौरान एजेंसी की ओर से ओशो ध्यान केंद्र के नजदीक खुले स्थान पर सॉलिड वेस्ट डाल दिया गया। इस लापरवाही को लेकर एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप लगाया कि लगभग चार एकड़ क्षेत्र में मिक्स्ड वेस्ट डाला गया है जिससे पर्यावरण और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण का खतरा पैदा हो गया। एनजीटी में शिकायत पहुंचने के बाद मामला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संज्ञान में आया।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शक्ति सिंह के निर्देश पर एसडीओ कपिल सिंह ने संबंधित स्थल का निरीक्षण किया। मौके की स्थिति और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से नगर निगम प्रशासन पर 32 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। अचानक इतनी बड़ी राशि का जुर्माना लगने से निगम प्रशासन में खलबली मच गई।जुर्माने को लेकर नगर निगम प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए बोर्ड की गणना पर सवाल उठाए हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नवंबर 2023 से जून 2026 तक की कुल 32 महीनों की अवधि के आधार पर प्रति माह एक लाख रुपये के हिसाब से 32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम प्रशासन का तर्क है कि संबंधित एजेंसी को टेंडर केवल एक वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था और अब उसके पास नगर निगम का कोई टेंडर भी नहीं है। ऐसे में 32 महीनों के हिसाब से जुर्माना लगाए जाने को लेकर दोनों विभागों के बीच खींचतान की स्थिति बन गई है।नगर निगम प्रशासन ने संबंधित एजेंसी को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति, टेंडर अवधि, कार्य के संचालन और खुले में कचरा डालने की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए निगम आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। 32 लाख रुपये के जुर्माने की अदायगी को लेकर अब निगम के अधिकारी एनजीटी और बोर्ड के साथ पत्राचार शुरू करेंगे। इसके साथ ही एजेंसी से रिकवरी के प्रयास भी करेंगे।यह मामला मेरे कार्यभार संभालने से पहले का है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम एजेंसी का था। नगर निगम पर जुर्माना लगने के विषय में अधिकारियों से रिपोर्ट ली जा रही है और पत्राचार भी किए जाएंगे।