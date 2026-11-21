Bhiwani News: आईटीआई के 72 मेधावी विद्यार्थी सम्मानित, ट्रॉफी और प्रशस्तिपत्र देकर बढ़ाया उत्साह
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:52 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:52 PM IST
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भिवानी। राजकीय आईटीआई में शनिवार को आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में विभिन्न ट्रेडों के शैक्षणिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 72 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी, प्रशस्तिपत्र और उपहार स्वरूप वाटर बॉटल देकर प्रोत्साहित किया गया।
संस्थान के प्रधानाचार्य जयदीप कादयान की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी एवं बजाज शोरूम के डायरेक्टर विक्रांत वासन ने मुख्य अतिथि तथा अभिनंदन वासन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। संस्थान में संचालित 24 व्यावसायिक ट्रेडों के मेधावी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि विक्रांत वासन और प्रधानाचार्य जयदीप कादयान ने सम्मानित किया।
मुख्य अतिथि विक्रांत वासन ने कहा कि वर्तमान दौर तकनीकी कौशल का है। आईटीआई से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खोलता है। विद्यार्थियों को केवल प्रमाण-पत्र हासिल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि बदलती तकनीक के साथ अपने कौशल को लगातार निखारना चाहिए और उद्योगों की आधुनिक जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार करना चाहिए।
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प्रधानाचार्य जयदीप कादयान ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उच्चस्तरीय व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है।
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संस्थान के प्रधानाचार्य जयदीप कादयान की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी एवं बजाज शोरूम के डायरेक्टर विक्रांत वासन ने मुख्य अतिथि तथा अभिनंदन वासन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। संस्थान में संचालित 24 व्यावसायिक ट्रेडों के मेधावी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि विक्रांत वासन और प्रधानाचार्य जयदीप कादयान ने सम्मानित किया।
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मुख्य अतिथि विक्रांत वासन ने कहा कि वर्तमान दौर तकनीकी कौशल का है। आईटीआई से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खोलता है। विद्यार्थियों को केवल प्रमाण-पत्र हासिल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि बदलती तकनीक के साथ अपने कौशल को लगातार निखारना चाहिए और उद्योगों की आधुनिक जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार करना चाहिए।
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प्रधानाचार्य जयदीप कादयान ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उच्चस्तरीय व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है।