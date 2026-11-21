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संस्थान के प्रधानाचार्य जयदीप कादयान की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी एवं बजाज शोरूम के डायरेक्टर विक्रांत वासन ने मुख्य अतिथि तथा अभिनंदन वासन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। संस्थान में संचालित 24 व्यावसायिक ट्रेडों के मेधावी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि विक्रांत वासन और प्रधानाचार्य जयदीप कादयान ने सम्मानित किया।मुख्य अतिथि विक्रांत वासन ने कहा कि वर्तमान दौर तकनीकी कौशल का है। आईटीआई से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खोलता है। विद्यार्थियों को केवल प्रमाण-पत्र हासिल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि बदलती तकनीक के साथ अपने कौशल को लगातार निखारना चाहिए और उद्योगों की आधुनिक जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार करना चाहिए।प्रधानाचार्य जयदीप कादयान ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उच्चस्तरीय व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है।