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इसमें क्षेत्र की करीब 300 महिलाओं ने भाग लिया और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने की शपथ ली। डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम महंत चरणदास के पावन सान्निध्य और जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू राणा के निर्देशन में हुआ।मंजू राणा ने उपस्थित जनसमूह को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीसी के दिशा-निर्देशों में जिला प्रशासन ‘बाल विवाह मुक्त हरियाणा’ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हरबंस कौर ने महिलाओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम और इसके कड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर शारीरिक और मानसिक दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तार से बताया।कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से बाल विवाह रोकने का संदेश दिया गया।जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू राणा ने खंड बहल में आयोजित ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता में भी शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों और ग्रामीण महिलाओं को ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की जानकारी दी।