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अंबाला। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कूडो प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर एमएमआईएस सदोपुर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। वीरवार को विद्यालय परिसर में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में विजेता विद्यार्थियों को पदक व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।12 से 18 नवंबर तक अहमदाबाद (गुजरात) स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 17वीं कूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं 18वीं अक्षय कुमार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस स्पर्धा में विद्यालय के खिलाड़ियों ने अपने दमखम और कौशल का लोहा मनवाते हुए कुल सात पदक अपने नाम किए।समारोह में सम्मानित होने वाले पदक विजेताओं में कक्षा 4 (आइंस्टीन) की अवनी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर दोहरी सफलता हासिल की। वहीं, कक्षा 9 (कैरोल) की अर्चिशा ठाकुर ने भी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कक्षा 10 (ब्लू) के जस्मन सिंह ने रजत पदक तथा कक्षा 6 (जेमिनी) की जपलीन कौर और कक्षा 7 (सैटर्न) के हितेश नरवाल ने कांस्य पदक जीतकर विद्यालय को गौरवान्वित किया।