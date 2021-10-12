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अंबाला सिटी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट पर जारी ताजा आंकड़ों ने नगर निगमों की जनसंख्या को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) के माध्यम से 11 नवंबर तक अपडेट आंकड़ों के अनुसार, अंबाला नगर निगम की आबादी दो माह में 1,680 घटकर 2,64,576 रह गई है।जबकि 17 सितंबर 2026 को यह 2,66,256 दर्ज की गई थी। म्युनिसिपल कानून के जानकार एवं हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3(2) के तहत किसी क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा देने के लिए न्यूनतम तीन लाख आबादी होना जरूरी है।इस लिहाज से अंबाला नगर निगम की मौजूदा जनसंख्या निर्धारित मानक से 35,424 कम है। मई 2026 में नगर निगम के आम चुनाव हुए थे। 28 मई को मेयर और 20 पार्षदों ने शपथ ली थी।अंबाला सदर और अन्य निगम भी मानक से पीछे : अंबाला सदर (कैंट) नगर परिषद की आबादी भी दो माह में 616 घटकर 2,54,632 रह गई है। जीआईएस डेटाबेस के अनुसार, अंबाला नगर निगम का क्षेत्रफल 67.56 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 1,25,950 प्रॉपर्टीज दर्ज हैं। वहीं, सदर परिषद का क्षेत्रफल 56.27 वर्ग किलोमीटर और प्रॉपर्टीज की संख्या 1,13,138 है।एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार, पंचकूला नगर निगम की आबादी 2,83,786 और मानेसर नगर निगम की 1,52,156 है। ये दोनों भी तीन लाख के निर्धारित मानक से नीचे हैं। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग और निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार कानूनी नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।