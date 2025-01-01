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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर शनिवार को छावनी में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। बीडी मिल स्थित डीसेंट कॉलोनी में श्रद्धालुओं ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संध्या के समय जयमाला की रस्म के साथ माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ।पर्व को लेकर सुबह से ही भक्तों में खासा उत्साह बना हुआ था। श्रद्धालुओं ने अपने-अपने घरों में माता तुलसी का पूर्ण शृंगार किया। उन्होंने विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना भी की। कई मंदिरों से भक्तों ने ढोल-बाजों के साथ ठाकुर जी की बरात निकाली। बरात में शामिल श्रद्धालु नाचते-गाते हुए चल रहे थे। वे श्रद्धा भाव की धुन में पूरी तरह रमे हुए थे। उन्होंने नगर परिक्रमा कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। डीसेंट कॉलोनी में आयोजित विवाह समारोह का समापन हुआ। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं में अटूट प्रसाद वितरित किया गया।मांगलिक कार्यों की शुरुआतमान्यता है कि साल में एक बार आने वाली देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं। इस पावन दिन माता तुलसी और शालिग्राम जी महाराज के विवाह के साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। विवाह और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य इस दिन से प्रारंभ होते हैं। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है।