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संवाद न्यूज एजेंसीधूलकोट। अंबाला शहर की दहलीज पर बसा गांव धूलकोट आज पूरे इलाके के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। एक समय जहां ग्रामीण परिवेश में संसाधनों का अभाव हुआ करता था, वहीं इस गांव के युवाओं ने अपनी मेहनत और शिक्षा के दम पर सफलता की ऐसी इबारत लिखी है कि आज देश के कई बड़े पदों पर धूलकोट का नाम गूंज रहा है। गांव की खासियत यह है कि यहां के अधिकांश परिवारों के सदस्य किसी न किसी सरकारी विभाग या भारतीय सेना में उच्च पदों पर सेवाएं देकर गांव का मान बढ़ा चुके हैं।गांव के गौरवशाली इतिहास पर नजर डालें तो यहां की मिट्टी ने देश को एक से बढ़कर एक जांबाज और प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। गांव के होनहार सपूत सतपाल सैनी ने भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के सर्वोच्च पदों में से एक पर पहुंचकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा किया। वर्तमान में वे फरीदाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। इसी कड़ी में गांव के ही निक्का राम ने कस्टम अधिकारी के रूप में फरीदाबाद में तैनात रहकर प्रशासनिक क्षेत्र में गांव की धाक जमाई।देश सेवा का जज्बा बरकरारदेश सेवा का जज्बा धूलकोट के रग-रग में बसा है। गांव से दो नागरिकों ने सेना में सूबेदार के पद तक का सफर तय कर अनुशासन और वीरता की मिसाल पेश की है। इसके अलावा, सेना की तकनीकी शाखा में भी गांव का योगदान कम नहीं रहा। बलबीर सिंह ने भारतीय सेना में देश की सेवा की। सिविल सेवाओं और राज्य सरकार के विभागों में भी धूलकोट के लोगों की मजबूत पकड़ रही है। बृजपाल ने कृषि विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्य करते हुए किसानों और प्रशासन के बीच की कड़ी के रूप में बेहतरीन काम किया।युवा पीढ़ी हो रही प्रेरितगांव की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाले नंबरदार हरजिंदर सिंह ने भी अपने कार्यों से धूलकोट को एक अलग पहचान दिलाई है। ग्रामीणों का कहना है कि धूलकोट में शुरू से ही पढ़ाई-लिखाई को लेकर एक सकारात्मक माहौल रहा है। बुजुर्गों ने खेतों में पसीना बहाकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। गांव की गलियों से निकलकर फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों और देश की सीमाओं तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले इन विभूतियों से आज की नई पीढ़ी भी प्रेरित हो रही है। धूलकोट की यह सफलता साबित करती है कि यदि इरादे मजबूत हों, तो छोटे से गांव से निकलकर भी आसमान छुआ जा सकता है।स्थानीय लोग बोले-संसाधनों की कमी कभी आड़े नहीं आई, क्योंकि गांव में शुरू से ही पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा गया और उसी शिक्षा ने मुझे सेना में देश सेवा का अवसर दिया।-बलवीर, सेवानिवृत्त सैनिकएक किसान परिवार से निकलकर कृषि विभाग में काम करना मेरे लिए गर्व की बात है, जिससे मैं सीधे तौर पर अन्नदाताओं की सेवा कर पाया।- बृजपाल, सेवानिवृत्त जूनियर असिस्टेंट, कृषि विभागहमारे बुजुर्गों ने खेतों में पसीना बहाकर बच्चों को पढ़ाया, आज उसी तपस्या का फल है कि गांव का नाम सेना से लेकर बड़े दफ्तरों तक गूंज रहा है।-हरजिंदर सिंह, नंबरदार, धूलकोट