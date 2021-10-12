कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी मंजेश तिवारी को पूछताछ के लिए 25 नवंबर तक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी रंजीत गिरी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। रिमांड मिलते ही जीआरपी की प्राथमिक पूछताछ में मुख्य आरोपी मंजेश तिवारी ने कबूला कि उसने नशा छिपाने और सप्लाई के लिए छावनी के लालकुर्ती स्थित होटल मेन स्टे को ठिकाना बना रखा था। आरोपी ने किराए पर कमरा ले रखा था। वह बिहार से चूरापोस्त लाकर इसी होटल के कमरे में स्टॉक करता था और फिर लुधियाना में इसकी सप्लाई देता था। आरोपी से मिली जानकारी के बाद जीआरपी की टीम ने शनिवार को लालकुर्ती स्थित होटल मेन स्टे में दबिश दी।पुलिस ने जब आरोपी के किराए के कमरे की तलाशी ली, तो वहां से लगभग 12 किलो चूरापोस्त और बरामद हुआ। अब पुलिस होटल संचालक के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है कि आरोपी कब से वहां ठहरा हुआ था। संवाद