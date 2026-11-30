Ambala News: बद्दी मार्ग पर रोडवेज बसों की कमी बनी मुसीबत का सबब
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Mon, 30 Nov 2026 03:07 AM IST
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अंबाला। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी जाने वाले यात्रियों के लिए छावनी बस अड्डे से रोडवेज बसों की कमी मुसीबत का सबब बनी हुई है। अंबाला डिपो की ओर से बद्दी मार्ग पर केवल तीन सामान्य और तीन ई-बसों का ही संचालन किया जा रहा है। यह सभी बसें सुबह से दोपहर डेढ़ बजे तक ही चलती हैं, जिसके बाद इस व्यस्त रूट पर स्थानीय डिपो की एक भी बस उपलब्ध नहीं है। पहली सामान्य बस तड़के साढे़ तीन बजे, दूसरी साढे़ चार बजे और तीसरी साढे़ पांच बजे रवाना होती है।
इसके अतिरिक्त तीन ई-बसें भी सुबह साढे़ चार बजे से पांच बजे के बीच चलाई जाती हैं। दिन में इनमें से दो बसें सुबह 11:30 बजे और एक बस दोपहर 1:30 बजे अपना दूसरा फेरा लगाती है। दोपहर डेढ़ बजे के बाद बद्दी के लिए रोडवेज की सेवा ठप हो जाती है। इस अव्यवस्था का सबसे अधिक खामियाजा दूसरे राज्यों से ट्रेनों के जरिए छावनी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले कामगारों और यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कई यात्री रात के समय ही बस अड्डे पहुंच जाते हैं और सुबह की बस पकड़ने के लिए अड्डे पर ही रात गुजारने को मजबूर होते हैं। सुबह के तीन घंटों में अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। वहीं, दिन के समय मुसाफिरों को पूरी तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम और अन्य डिपो की बसों पर निर्भर रहना पड़ता है। संवाद
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दोपहर बाद नहीं सीधी बस
राकेश कुमार ने बताया कि वह रात की ट्रेन से अंबाला पहुंचा था। दोपहर बाद बद्दी के लिए कोई सीधी रोडवेज बस न होने के कारण उन्हें रात बस अड्डे पर ही काटनी पड़ी। प्रशासन को शाम के समय भी बसें चलानी चाहिए।
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सुबह के समय बसों में जगह नहीं
संजय सिंह ने बताया कि बद्दी में सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, जहां अंबाला और आसपास के लोग काम करते हैं। सुबह साढ़े तीन से साढ़े पांच बजे के बीच बसों में पैर रखने की जगह नहीं होती, जबकि दोपहर बाद बसें ही नहीं हैं।
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वर्जन...
सुबह से समय तीन सामान्य और तीन ई बसें यात्रियों को लेकर बद़्दी के लिए रवाना होती है दिन में यात्रियों के रस को देखते हुए स्पेशल बस भेज दी जाती है।
डीआई, वर्कशाप, अंबाला डिपो।
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इसके अतिरिक्त तीन ई-बसें भी सुबह साढे़ चार बजे से पांच बजे के बीच चलाई जाती हैं। दिन में इनमें से दो बसें सुबह 11:30 बजे और एक बस दोपहर 1:30 बजे अपना दूसरा फेरा लगाती है। दोपहर डेढ़ बजे के बाद बद्दी के लिए रोडवेज की सेवा ठप हो जाती है। इस अव्यवस्था का सबसे अधिक खामियाजा दूसरे राज्यों से ट्रेनों के जरिए छावनी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले कामगारों और यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कई यात्री रात के समय ही बस अड्डे पहुंच जाते हैं और सुबह की बस पकड़ने के लिए अड्डे पर ही रात गुजारने को मजबूर होते हैं। सुबह के तीन घंटों में अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। वहीं, दिन के समय मुसाफिरों को पूरी तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम और अन्य डिपो की बसों पर निर्भर रहना पड़ता है। संवाद
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दोपहर बाद नहीं सीधी बस
राकेश कुमार ने बताया कि वह रात की ट्रेन से अंबाला पहुंचा था। दोपहर बाद बद्दी के लिए कोई सीधी रोडवेज बस न होने के कारण उन्हें रात बस अड्डे पर ही काटनी पड़ी। प्रशासन को शाम के समय भी बसें चलानी चाहिए।
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सुबह के समय बसों में जगह नहीं
संजय सिंह ने बताया कि बद्दी में सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, जहां अंबाला और आसपास के लोग काम करते हैं। सुबह साढ़े तीन से साढ़े पांच बजे के बीच बसों में पैर रखने की जगह नहीं होती, जबकि दोपहर बाद बसें ही नहीं हैं।
वर्जन...
सुबह से समय तीन सामान्य और तीन ई बसें यात्रियों को लेकर बद़्दी के लिए रवाना होती है दिन में यात्रियों के रस को देखते हुए स्पेशल बस भेज दी जाती है।
डीआई, वर्कशाप, अंबाला डिपो।