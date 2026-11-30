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इसके अतिरिक्त तीन ई-बसें भी सुबह साढे़ चार बजे से पांच बजे के बीच चलाई जाती हैं। दिन में इनमें से दो बसें सुबह 11:30 बजे और एक बस दोपहर 1:30 बजे अपना दूसरा फेरा लगाती है। दोपहर डेढ़ बजे के बाद बद्दी के लिए रोडवेज की सेवा ठप हो जाती है। इस अव्यवस्था का सबसे अधिक खामियाजा दूसरे राज्यों से ट्रेनों के जरिए छावनी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले कामगारों और यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कई यात्री रात के समय ही बस अड्डे पहुंच जाते हैं और सुबह की बस पकड़ने के लिए अड्डे पर ही रात गुजारने को मजबूर होते हैं। सुबह के तीन घंटों में अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। वहीं, दिन के समय मुसाफिरों को पूरी तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम और अन्य डिपो की बसों पर निर्भर रहना पड़ता है। संवाददोपहर बाद नहीं सीधी बसराकेश कुमार ने बताया कि वह रात की ट्रेन से अंबाला पहुंचा था। दोपहर बाद बद्दी के लिए कोई सीधी रोडवेज बस न होने के कारण उन्हें रात बस अड्डे पर ही काटनी पड़ी। प्रशासन को शाम के समय भी बसें चलानी चाहिए।सुबह के समय बसों में जगह नहींसंजय सिंह ने बताया कि बद्दी में सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, जहां अंबाला और आसपास के लोग काम करते हैं। सुबह साढ़े तीन से साढ़े पांच बजे के बीच बसों में पैर रखने की जगह नहीं होती, जबकि दोपहर बाद बसें ही नहीं हैं।वर्जन...सुबह से समय तीन सामान्य और तीन ई बसें यात्रियों को लेकर बद़्दी के लिए रवाना होती है दिन में यात्रियों के रस को देखते हुए स्पेशल बस भेज दी जाती है।डीआई, वर्कशाप, अंबाला डिपो।