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अंबाला। दिल्ली से संदिग्ध परिस्थितियों में अंबाला पहुंची 26 वर्षीय विवाहिता कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म-2 पर बेसुध हालत में मिली। सूचना मिलते ही महिला को उपचार के लिए कैंट के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।महिला के भाई कुम्हार मंडी छावनी निवासी मोहित ने बताया कि उसकी बहन की शादी करीब नौ साल पहले दिल्ली में हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। पति प्राइवेट नौकरी करता है। बताया जा रहा है कि महिला करीब एक माह पहले ही दिल्ली गई थी। भाई ने बताया कि उसकी बहन वीरवार दोपहर को बच्चों को लेने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन इसी दौरान बीच रास्ते में किसी ने उसे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया।इसके कारण वह अचेत हो गई और संदिग्ध हालात में दिल्ली से अंबाला पहुंच गई। फिलहाल महिला अस्पताल में उपचाराधीन है। उसके होश में आने और बयान दर्ज होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि वह किस साधन से और किन हालात में कैंट स्टेशन तक पहुंची।