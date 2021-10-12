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बराड़ा। दिवाली पर पटाखों की दुकान में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी पर ही लाखों रुपये की नकदी और पटाखे चोरी करने का आरोप लगा है। दशहरा ग्राउंड में लगी दुकान से करीब 6 लाख 70 हजार रुपये और पटाखे गायब होने के मामले में पुलिस ने पूर्व कर्मचारी निखिल समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।गंगनपुर निवासी वेद प्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दिवाली पर उन्हें और उनके चाचा मलकीयत सिंह को दशहरा ग्राउंड में पटाखे बेचने का लाइसेंस मिला था। बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण चाचा की दुकान भी उनकी दुकान में ही शिफ्ट कर दी गई थी।जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि शिकायत के अनुसार, 8 नवंबर की रात दुकान पर छावनी निवासी निखिल, सीवन माजरा गांव निवासी विक्रम और रिंकू काम कर रहे थे। शाम की बिक्री के करीब छह लाख रुपये चाचा मलकीयत सिंह के बैग में रखे थे। आरोप है कि निखिल उन्हें शराब पिलाने के बहाने टेंट के पीछे अंधेरे में ले गया। वहां निखिल ने मलकीयत को पानी का कैंपर लाने के बहाने बैग से दूर भेजा और बाद में उन्हें शराब पिलाई। इस दाैरान बैग से नकदी गायब मिली।वेद प्रकाश ने बताया कि रात की बिक्री के 60 से 70 हजार रुपये उन्होंने अपने बैग में रखे थे। दुकान बंद करने के बाद जब वह बाहर पटाखे चला रहे युवकों को हटाने गए, तो इस दाैरान बैग गायब मिला। तलाश करने पर वह निखिल के पैरों के नीचे छिपा मिला, लेकिन उसमें से नकदी गायब थी। दुकान से पटाखों के डिब्बे चोरी होने का आरोप भी लगाया गया है।व्हाट्सएप से चैट और नंबर डिलीट करने का आरोपशिकायत में आरोप है कि घटना के बाद निखिल घर पर हवन होने का बहाना बनाकर व 5 हजार रुपये लेकर चला गया और कई दिनों तक टालमटोल करता रहा। 13 नवंबर को पुलिस चौकी बुलाए जाने पर उसने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप चैट व नंबर भी डिलीट कर दिए। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि शिकायत पर पूर्व कर्मचारी निखिल समेत चार लोगों के खिलाफ धारा 306 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस सीडीआर, लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।