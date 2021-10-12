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अंबाला सिटी। व्हाट्सएप पर आए एक संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर यूपीआई के जरिए दो बैंक खातों से 1 लाख 29 हजार रुपये की चपत लगा दी। कैथ माजरी निवासी और वर्तमान में कालका (पंचकूला) में रह रहीं 39 वर्षीय अधिवक्ता मीनाक्षी ने शिकायत में बताया कि उनके पति विरेंद्र सिंह निजी काम से यूरोप गए हुए हैं। उनके एसबीआई और पीएनबी बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों के लेन-देन अलर्ट मीनाक्षी के फोन पर भी आते हैं।शिकायत के मुताबिक, 18 से 24 नवंबर के बीच पति के खातों से 9 ट्रांजेक्शन में कुल 1,29,000 रुपये निकलने के संदेश आए। इस पर उन्होंने यूरोप में मौजूद पति से बात की, जिन्होंने किसी भी लेन-देन से इन्कार किया। बताया गया कि पति के व्हाट्सएप पर राधे फर्नीचर के नाम से एक लिंक आया था, जिस पर अनजाने में टच होने के बाद फोन हैक कर लिया गया।जांच अधिकारी महताब ने बताया कि जिन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है।दो खातों से निकाली गई रकमपुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, एसबीआई खाते से 6 बार में कुल 80,600 रुपये ट्रांसफर किए गए। इनमें 18 नवंबर को 10,000, 10,000, 10,000 और 10,600 रुपये तथा 24 नवंबर को 20,000 व 20,000 रुपये शामिल हैं। वहीं, पीएनबी खाते से 3 ट्रांजेक्शन में 48,400 रुपये उड़ाए गए। इसमें 18 नवंबर को 8,000 व 10,400 रुपये और 24 नवंबर को 30,000 रुपये निकाले गए। घटना का पता चलते ही 1930 हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी। सीसीटीएनएस पोर्टल के जरिए 24 नवंबर को जीरो एफआईआर प्राप्त होने के बाद मीनाक्षी ने साइबर क्राइम थाना अंबाला पहुंचकर बयान दर्ज करवाए और संदिग्ध लिंक का स्क्रीनशॉट भी सौंपा।