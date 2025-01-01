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धूलकोट। नगर के समीपवर्ती गांव धूलकोट में सफाई व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति पूरी तरह पटरी से उतर गई है। गांव में प्रवेश करते ही जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर और गंदगी से अटे नाले प्रशासनिक दावों की पोल खोल रहे हैं। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद न तो नालों की सफाई करवाई जा रही है और न ही पिछले छह महीने से आ रहे दूषित पानी की समस्या का कोई समाधान किया जा रहा है।गांव की बदहाल सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए स्थानीय निवासी गुरमीत कौर ने बताया कि जब संगत गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए जाती है, तो रास्ते में नाले पूरी तरह गंदगी और कचरे से अटे मिलते हैं। इससे श्रद्धालुओं और राहगीरों का निकलना दूभर हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से गांव की यह सड़क बनी है, तब से लेकर आज तक नालों की एक बार भी सफाई नहीं करवाई गई है।मोटर बदलवाने के बाद भी नहीं मिला साफ पानीपेयजल के गंभीर संकट को बयां करते हुए स्थानीय निवासी शोभा रानी ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब के नजदीक वाली गली में पिछले छह महीने से बेहद बदबूदार और दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिसे लोग मजबूरी में पी रहे हैं। उन्होंने बताया कि साफ पानी की आस में उन्होंने कई बार अपनी पानी की मोटर तक बदलवा ली, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव में अभी तक सबमर्सिबल की सुविधा भी नहीं लगवाई गई है। इसके चलते ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हैंडपंप का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है।नदारद रहते हैं सफाई कर्मचारीएक अन्य ग्रामीण सतविंदर कौर ने बताया कि गांव में घुसते ही चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है। जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर और जाम पड़े नालों के कारण वातावरण दूषित हो रहा है। उनका कहना है कि गांव में सफाई कर्मचारी कभी-कभार ही दिखाई देते हैं और उसके बाद लंबे समय तक नदारद रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बदहाली को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में संक्रामक बीमारियां फैलने से पहले नालों की युद्धस्तर पर सफाई करवाई जाए और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बहाल की जाए।