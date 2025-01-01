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अंबाला। विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलखंड पर सफर करने वाले सैलानियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे प्रशासन ने नैरोगेज ट्रेनों के रद्द होने, शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 1 दिसंबर 2026 से 10 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी।सर्दियों की छुट्टियों और नए साल के जश्न के लिए शिमला व आसपास की पहाड़ियों का रुख करने वाले पर्यटकों की यात्रा योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ना तय है।वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अंबाला मंडल की ओर से जारी सूचना के अनुसार, कालका-शिमला रेलखंड के टक्साल व गुम्मन स्टेशनों के बीच किमी 07/16–17 पर पुल संख्या 57, 58 और 62 के आसपास की मिट्टी बह गई थी। रेल ट्रैक और पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहाली का काम प्रगति पर है। इसके कारण ट्रेनों के संचालन में यह बदलाव किया गया है।सैलानियों पर असरदिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में काफी संख्या में सैलानी टॉय ट्रेन के रोमांचक सफर के लिए कालका पहुंचते हैं। कई प्रमुख ट्रेनों के रद्द होने और कुछ ट्रेनों के डीएमपी से ही संचालित होने के कारण पर्यटकों को बीच रास्ते में साधन बदलने, बुकिंग रद्द कराने या वैकल्पिक सड़क मार्ग (बस या टैक्सी) का सहारा लेने की मजबूरी होगी। इससे समय और खर्च दोनों बढ़ने की आशंका है।प्रभावित ट्रेनों का विवरणट्रेन नंबर 52457, 52451, 52459, 52458, 52452, 52460 पूरी तरह से रद्द रहेंगी। वहीं ट्रेन नंबर 52453 कालका-धर्मपुर के बीच रद्द रहेगी। इसी प्रकार 52454 धर्मपुर-कालका, 52455 धर्मपुर-कालका, 52456 धर्मपुर-कालका के बीच रद्द रहेगी। अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक यशनजीत सिंह ने बताया कि बहाली कार्य पूरा होने के बाद ही सामान्य परिचालन को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ऐसे में सैलानियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति और वैकल्पिक इंतजामों की जानकारी अवश्य जांच लें।