Ambala News: कारोबार करने के बहाने फर्म संचालक से 24 लाख रुपये ठगे

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। फर्जी दस्तावेज दिखाकर कारोबार करने के नाम पर प्लास्टिक व्यापारी से 24.40 लाख रुपये के पीवीसी पाइप मंगा लिए और भुगतान नहीं किया। आरोपियों ने ठगी के लिए पड़ोसी व्यापारी के नाम का नकली लेजर तैयार किया और भुगतान के एवज में बंद बैंक खाते के पोस्ट-डेटेड चेक थमा दिए। शिकायत और ईओडब्ल्यू सेल की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना पड़ाव पुलिस ने राजस्थान के व्यापारी पिता व पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस को दी शिकायत में कबाड़ी बाजार निवासी मोहित जैन ने बताया कि दुखेड़ी रोड पर उनकी पत्नी के नाम से एम/एस डिविसा पॉलीमर्स नाम से फर्म है, जहां गार्डन पीवीसी पाइप बनाए जाते हैं। मार्च 2026 में राजस्थान के पाली निवासी सोहन राज लखारा ने फोन कर खुद को वीर धानी ट्रेडिंग कंपनी का प्रतिनिधि बताया और व्यापार करने की इच्छा जताई। आरोपी सोहन राज ने विश्वास जीतने के लिए परिवादी के व्हाट्सएप पर उनकी पड़ोसी फर्म कृष्णा प्लास्टिक का लेजर अकाउंट भेजा। फर्जी लेजर को असली मानकर परिवादी झांसे में आ गया और अप्रैल माह में तीन अलग-अलग गाड़ियों (ई-वे बिलों) के जरिए कुल 24,40,323 रुपये का माल पाली (राजस्थान) भेज दिया।पड़ोसी फर्म से खुला राजमाल प्राप्त करने के बाद आरोपी ने सिर्फ 5 लाख रुपये खाते में जमा कराए और बाकी रकम देने में टालमटोल करने लगा। संशय होने पर जब परिवादी ने पड़ोसी फर्म कृष्णा प्लास्टिक से संपर्क किया, तो पता चला कि आरोपी ने उनके साथ भी ठगी की है और जो लेजर भेजा गया था, वह पूरी तरह फर्जी था।बंद खाते के चेक देकर किया गुमराहठगी का अहसास होने पर जब परिवादी राजस्थान के पाली पहुंचे, तो आरोपी सोहन राज और उसके पिता पुखराज राठौर लखारा ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए समझौता कर लिया। आरोपियों ने एक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया और आईसीआईसीआई बैंक के 24.40 लाख रुपये के 4 पोस्ट-डेटेड चेक सौंप दिए। लेकिन जब परिवादी ने अंबाला आकर बैंक में पता किया, तो खुलासा हुआ कि उक्त बैंक खाता काफी समय से बंद चल रहा है। इसके बाद आरोपी पिता-पुत्र ने फोन उठाना भी बंद कर दिया और तय तारीख पर बैंक में लगाए गए सभी चेक बाउंस हो गए।पीड़ित की शिकायत पर पहले एसपी कार्यालय और फिर आर्थिक अपराध शाखा ने मामले की विस्तृत जांच की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जाएगी।- प्रवीण आर्य, प्रभारी, पड़ाव थाना,अंबाला