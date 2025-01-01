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अंबाला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अंबाला छावनी के उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। निगम की ओर से ऑपरेशन सब-डिवीजन नंबर-2 के नए एसडीओ कार्यालय भवन के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। इस सिविल कार्य पर लगभग 2 करोड़ 71 लाख 41 हजार 884 रुपये की लागत आएगी।बिजली कर्मचारी और अधिकारी इस कार्य के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। मौजूदा भवन जर्जर हाे गया था। वहां न तो पर्याप्त बैठने की जगह थी न ही लोगों के लिए सुलभ था। इस कार्यालय की मांग कैबिनेट मंत्री अनिल विज के समक्ष भी बिजली कर्मचारियों की यूनियन ने रखी थी।भवन में यह होंगे कार्यनिगम के पंचकूला स्थित एक्सईएन सिविल कंस्ट्रक्शन डिवीजन के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण कार्य एक वर्ष यानी 365 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें ईंटों की चिनाई, आरसीसी, पीसीसी और अर्थ फिलिंग सहित तमाम जरूरी सिविल कार्य किए जाएंगे।7 दिसंबर तक ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदननिगम ने इस परियोजना के लिए खुली निविदा प्रक्रिया अपनाई है। इच्छुक ठेकेदार और निर्माण एजेंसियां 7 दिसंबर 2026 को दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी निविदाएं जमा कर सकती हैं। प्राप्त निविदाओं को 8 दिसंबर 2026 को दोपहर 1 बजे पंचकूला स्थित एक्सईएन सिविल कंस्ट्रक्शन कार्यालय में खोला जाएगा। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कुल 6,900 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें 5,900 रुपये टेंडर फीस और 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस शामिल है। नए एसडीओ कार्यालय के निर्माण से क्षेत्र के हजारों बिजली उपभोक्ताओं को बिल सुधार, नए कनेक्शन और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए बेहतर माहौल मिलेगा, वहीं निगम के स्टाफ को भी कामकाज के लिए पर्याप्त और सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो सकेगा।एसडीओ कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ऑनलाइन निविदा जारी कर दी गई है। 7 दिसंबर तक एजेंसियां आवेदन कर सकती हैं और 8 दिसंबर को तकनीकी व वित्तीय बिड खोली जाएगी। निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, ताकि एक साल की निर्धारित अवधि में भवन तैयार कर उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें।- अभिषेक भट्टी, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन), सिविल कंस्ट्रक्शन डिवीजन, यूएचबीवीएन (पंचकूला)।