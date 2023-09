{"_id":"64f87a88287626bf9a0a82e3","slug":"minister-vij-said-india-was-not-used-in-scriptures-and-national-anthem-bharat-is-written-in-gita-2023-09-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"मंत्री विज बोले: शास्त्रों व राष्ट्रीय गान में “इंडिया” का उपयोग नहीं हुआ, गीता-राष्ट्रीय गान में भारत लिखा है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश का नाम 'भारत' प्रचलित करने पर विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे विरोध पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने कोई पहली बार I. N. D. I. A नाम नहीं रखा, इन्होंने 1977 में भी कहा था इंदिरा इज इंडिया उस समय भारत की जनता ने इंदिरा को धूल चटा दी थी और वही काम अब हिंदुस्तान की जनता इस I. N. D. I. A वालों का करने वाली है।

विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है "WE THE PEOPLE OF INDIA THAT IS BHARAT", जब संविधान में ही यह लिखा हुआ है कि हम इंडिया के लोग जो भारत है और इसे पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि अब किसी का प्रचलित नाम कुछ और है और असली नाम कुछ और है, तो असली नाम से पुकारने पर ऐतराज क्यों और किस बात का ऐतराज हो रहा है।

वही, गृह मंत्री अनिल विज ने संविधान के बाद शास्त्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि किसी भी शास्त्र में, वेदों में, उपनिषद में INDIA का वर्णन नहीं है। उन्होंने गीता के एक श्लोक का उदाहरण देते हुए बताया कि “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत” श्लोक में भारत का ही जिक्र है INDIA का नहीं।

गृहमंत्री अनिल विज यही नहीं रुके और उन्होंने राष्ट्रीय गान गाकर भी बताया कि उसमें भी "भारत भाग्य विधाता " लिखा हुआ है, वहां इंडिया नहीं लिखा गया।