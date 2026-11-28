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अंबाला। सर्दी की दस्तक के साथ ही शहर के बाजार तिल, गुड़, मूंगफली, गजक और रेवड़ी से गुलजार हो गए हैं। दुकानों पर पारंपरिक मिठाइयों के साथ-साथ नारियल क्रंची पट्टी, गुड़-मूंगफली पट्टी, तिलबुग्गा और गुड़-अलसी की रेवड़ी की मांग है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहक शुगर फ्री पट्टी की भी खरीदारी कर रहे हैं।दुकानदार राजेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राहकों में अलसी के बीज, नट्स और मूंगफली गिरी वाली शुगर फ्री गजक (680 रुपये किलो), देसी घी की बाजरा-गिरी गजक (680 रुपये), देसी घी की मूंगफली गुड़ पट्टी (400 रुपये), तिल गजक (400 रुपये), देसी घी की ड्राई फ्रूट तिल गजक (720 रुपये) और बाजरा-मूंगफली-गुड़ व देसी घी से बनी गजक (680 रुपये किलो) की सबसे अधिक डिमांड है।इसके अलावा बाजार में तिलबुग्गा 600 रुपये, प्लेन गुड़ पट्टी 360 रुपये, देसी घी गुड़ पट्टी 400 रुपये, कुटे व साबुत तिल की गजक 400 रुपये, देसी घी तिल ड्राई फ्रूट 720 रुपये, देसी घी तिल गजक 680 रुपये, स्पेशल मूंगफली 280 रुपये तथा चीनी व गुड़ की रेवड़ी 360 रुपये प्रति किलो मिल रही है।