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जांच अधिकारी उप निरीक्षक जय गोपाल ने बताया कि कुल्हड़पुर गांव निवासी नितिन कुमार ने 11 नवंबर को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि 10 नवंबर को अज्ञात बदमाश गांव स्थित उनकी दुकान पर पहुंचे और उनकी माता के कानों से सोने की बालियां झपटने के साथ ही गल्ले से नकदी लूटकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की।जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और जुटाए गए साक्ष्यों की मदद से आरोपी इसरान का सुराग लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपी से गहन पूछताछ कर लूटी गई सोने की बालियां और नकदी बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही वारदात में शामिल अन्य संदिग्धों की संलिप्तता को लेकर भी पूछताछ कर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद