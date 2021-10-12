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साहा। विदेश में होटल की नौकरी दिलाने, पांच साल का ग्रीन कार्ड व टीआरसी कार्ड बनवाने का झांसा देकर युवक से लाखों रुपये हड़पने और रूस में फर्जी दस्तावेजों के कारण दो महीने जेल कटवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक के डिपोर्ट होकर भारत लौटने और कई शिकायतों के बाद आखिरकार थाना साहा पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ जांच शुरु की।जांच अधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि आपराधिक न्यासभंग की धारा 316(2) व धोखाधड़ी की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चुड़ियाला गांव निवासी शुभम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिए परिवाद में बताया कि उसका रिश्तेदार रोहित विदेश भेजने का काम करता है। वर्क वीजा की बात को लेकर रोहित अपने मामा परवीन कुमार के साथ शुभम के घर पहुंचा और भरोसा दिलाया कि वह उसे टूरिस्ट वीजा पर रूस भेजकर पांच साल का ग्रीन कार्ड व टीआरसी कार्ड बनवा देगा और दो दिन बाद 1.20 लाख रुपये मासिक वेतन पर होटल की नौकरी लगवा देगा।खाते में डलवाए रुपये, एफिडेविट भी लिखवायाआरोप के मुताबिक, रोहित ने कुल 6.10 लाख रुपये की मांग की और शुरुआत में 5 लाख रुपये अपने दोस्त सोनू निवासी सियाम नगर के खाते में डलवाए। भरोसा कायम रखने के लिए एक एफिडेविट भी तैयार करवाया गया। इसमें नौकरी या कार्ड न होने की स्थिति में पूरे पैसे लौटाने की बात लिखी गई थी।15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भेजा था रूसजांच अधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि पीड़ित का आरोप है कि उसे महज 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर रूस भेज दिया गया और जाली दस्तावेज थमा दिए गए। न तो होटल में नौकरी मिली और न ही वैध कार्ड। रूस में पुलिस जांच के दौरान जब वह टीआरसी व ग्रीन कार्ड दिखाता, तो पुलिस उन्हें फर्जी बताती थी। बार-बार पकड़े जाने पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ा और पैसे न होने पर चालान कटा। तीसरे चालान के बाद उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसे दो महीने तक कैद में रहना पड़ा।जेल से छुड़वाने के नाम पर भी ऐंठे रुपयेशिकायत के अनुसार, परिवार ने सोनू से संपर्क किया, तो उसने वकील करने के नाम पर 1.20 लाख रुपये मांगे और 35 हजार रुपये हड़प लिए। बाद में शुभम ने जेल से फोन कर परिजनों को हकीकत बताई और डिपोर्ट होकर भारत लौटा। पहले दी गई शिकायत पर पुलिस पूछताछ के दौरान रोहित ने 10 मई तक 3 लाख रुपये लौटाने का समझौता किया, लेकिन तय समय पर रकम नहीं दी गई।