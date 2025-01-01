विज्ञापन

अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के प्रयासों से निर्मित आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक इन दिनों देश-प्रदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आस्था और राष्ट्रप्रेम का केंद्र बना हुआ है। शुक्रवार को भी सैकड़ों की संख्या में आगंतुकों ने स्मारक का भ्रमण कर 1857 की क्रांति के वीर शहीदों के बलिदान और संघर्ष को करीब से जाना।स्मारक में मौजूद गाइड के माध्यम से लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हुए ऐतिहासिक संग्राम की बारीकियों को समझा। यहां प्रदर्शित दुर्लभ ऐतिहासिक जानकारियों और भव्य प्रस्तुति को देखकर पर्यटक भावविभोर हो उठे। कुरुक्षेत्र से आए रणधीर कुमार ने कहा कि यह स्मारक केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान की जीवंत धरोहर है।भ्रमण पर पहुंचीं नेहा ने इसे बेहद गौरवपूर्ण अनुभव बताते हुए कहा कि स्मारक की प्रभावशाली प्रस्तुति युवाओं को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने और उनमें देशभक्ति का जज्बा जगाने का सार्थक कार्य कर रही है। वहीं, अंबाला शहर निवासी वीरभान ने स्मारक के निर्माण की सराहना करते हुए विद्यार्थियों और युवाओं से यहां अवश्य आने की अपील की, ताकि वे पूर्वजों के त्याग से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। आगंतुकों ने एक स्वर में कहा कि यह स्मारक हरियाणा में ऐतिहासिक पर्यटन और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने वाला एक अनूठा केंद्र बनकर उभरा है।