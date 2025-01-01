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मुलाना। हरियाणा की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और सबसे लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे फूलचंद मुलाना का निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे प्रदेश और विशेषकर अंबाला के राजनीतिक व सामाजिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है।छह अप्रैल 1941 को बिलासपुर के गांव मिलक खास में जन्मे फूलचंद मुलाना ने बीए और एलएलबी की शिक्षा हासिल की थी। वकालत के पेशे से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने जनसेवा का रास्ता चुना और कांग्रेस से जुड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अंबाला जिले की मुलाना विधानसभा सीट से वर्ष 1972, 1982, 1991 और 2005 में चार बार शानदार जीत दर्ज कर विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए फूलचंद मुलाना ने राजस्व, लोक निर्माण, शिक्षा, वन और तकनीकी शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। जनसेवा और समाज के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए वर्ष 2005 में उन्हें प्रतिष्ठित हरियाणा रत्न सम्मान से भी अलंकृत किया गया।सत्ता के साथ-साथ संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ रही। उन्होंने 27 अगस्त 2007 से 10 फरवरी 2014 तक करीब साढ़े छह वर्ष तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला और सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम किया।उनके निधन के बाद से ही शोक संवेदनाएं व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। शुक्रवार को पूर्व मंत्री असीम गोयल सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी दिवंगत नेता के सुपुत्र व सांसद वरुण मुलाना से मिलने पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।