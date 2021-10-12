विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने रेलवे में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और उसके सटीक आंकड़ों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच चयनित रेलवे परिसरों में 94,372 टन कचरा उत्पन्न हुआ।इसमें से 4,923 टन प्लास्टिक कचरा दर्ज किया गया है, जो कुल कचरे का करीब पांच फीसदी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रेलवे बोर्ड हरकत में आ गया है और सभी जोनल रेलवे से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।कैग के विश्लेषण के मुताबिक, रेलवे स्टेशन कचरे के सबसे बड़े स्रोत रहे हैं। यात्रियों की भारी आवाजाही, खानपान और पैकेज्ड पेयजल की बिक्री इसके मुख्य कारण हैं। रिपोर्ट किए गए कुल कचरे में 99 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रेलवे स्टेशनों की रही है। यह 94,372 टन में से 94,067 टन है। चयनित रेलवे इकाइयों में प्लास्टिक कचरे की मात्रा में उतार-चढ़ाव देखा गया। वर्ष 2023-24 में यह 1,915 टन थी। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 2,566 टन तक पहुंच गई। हालांकि, वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 442 टन दर्ज किया गया। वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स से भी प्लास्टिक कचरा सामने आया है। कई स्थानों पर कुल कचरे का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिल सका।चलती ट्रेनों में कचरा प्रबंधन का अभावकैग ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि चलती ट्रेनों के भीतर उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे को अलग करने की कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं है। कैटरिंग, पैंट्री और हाउसकीपिंग सेवाओं के जरिये यह कचरा उत्पन्न होता है। सेवा प्रदाताओं के साथ हुए समझौतों में कचरे के पृथक्करण या उसकी मात्रा मापने के स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। नतीजतन, ट्रेनों से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा अन्य सूखे और गीले कचरे के साथ मिल जाता है। इसे बिना मापे ही स्टेशन की सफाई एजेंसियों को सौंप दिया जाता है।ईपीआर नियमों का अनुपालनकैग ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और उसके संशोधनों की समीक्षा की है। इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईआरसीटीसी रेल नीर जैसी पैकेज्ड पेयजल बोतलों के कारण ईपीआर ढांचे के तहत आती है। उसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कचरे के उत्पादन, संग्रहण और निस्तारण का हिसाब एक समान तरीके से नहीं रखा जा रहा है। इससे आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।रेलवे बोर्ड ने मांगा जवाबइस मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड के कैटरिंग निदेशालय ने सभी जोनल रेलवे को पत्र जारी किया है। उप निदेशक-II/कैटरिंग, सीएस वर्मा की ओर से 18 नवंबर को यह पत्र भेजा गया। इसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट के पैरा 3.2.1 का हवाला दिया गया है। सभी जोन को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब रेलवे बोर्ड कार्यालय भेजने को कहा गया है। यह जवाब ऑडिट को आगे भेजने के लिए आवश्यक है।कचरा निस्तारण के लिए प्राइवेट एजेंसी को ठेका दिया गया है जोकि अपने स्तर पर कचरे का निस्तारण करते हैं। इसकी निगरानी भी की जाती है और समय-समय पर रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है ताकि नियमों के तहत कार्य हो।- यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल