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अंबाला। नेशनल हाईवे-44 पर एनएच-1 शोरूम के सामने मंगलवार रात हुए सड़क हादसे में जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के जवान शाहबाज अहमद की मौत के मामले में थाना पड़ाव पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने कार चालक के बयान पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की धारा 281 व मृत्यु कारित करने की धारा 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।सरहिंद (फतेहगढ़ साहिब) के पटेल नगर निवासी टैक्सी चालक विक्रम (45) ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को वह अपनी किआ कैरेंस कार में छह महिला सवारियों को लेकर दिल्ली के छतरपुर स्थित गुरुजी के आश्रम से खन्ना लौट रहे थे। रात करीब 8:45 बजे एनएच-44 पर एनएच-1 शोरूम के सामने उनकी कार के नीचे लोहे की पत्ती फंस गई। तेज आवाज आने पर उन्होंने कार डिवाइडर के किनारे रोककर इमरजेंसी लाइट जला दी और पीछे से आ रहे वाहनों को सतर्क करने के लिए रिफ्लेक्टर त्रिकोण रख दिया।इसी दौरान कार में सवार 65 वर्षीय लवली समेत तीन महिलाएं मोबाइल की टॉर्च से वाहनों को धीमा होने का इशारा करने लगीं। तभी स्विफ्ट डिजायर कार में सवार जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान जोरावर सिंह और शाहबाज अहमद मदद के लिए रुक गए। दोनों जैक की मदद से कार के नीचे फंसी लोहे की पत्ती निकालने लगे।टक्कर से हवा में उछलकर तीन बार पलटी कारशिकायत के अनुसार, इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए यूपी नंबर के ट्रक ने खड़ी कार और मदद कर रहे लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार हवा में उछलकर तीन बार पलट गई और ट्रक उसे काफी दूर तक घसीटता ले गया। हादसे में शाहबाज अहमद की टांगों के ऊपर से ट्रक का पहिया गुजर गया, जबकि जोरावर सिंह के सिर में गंभीर चोट आई। महिला सवारी लवली समेत अन्य महिलाएं भी घायल हो गईं। कार में फंसी तीन महिलाओं को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया।अस्पताल में जवान ने तोड़ा दम, दूसरा पीजीआई रेफरराहगीरों की मदद से दोनों जवानों को नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान शाहबाज अहमद की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल जोरावर सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं, ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से भाग गया।टैक्सी चालक के बयान और अस्पताल से मिले रुक्के के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ धारा 281 और 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रक नंबर के आधार पर चालक की तलाश की जा रही है।- प्रवीण आर्य, प्रभारी पड़ाव थाना, अंबाला।