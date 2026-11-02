Ambala News: बाजारों में मोतियों और फूलों वाले डिजाइनर बंधनवारों की धूम

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। दिवाली का पावन पर्व नजदीक आ रहा है। इस अवसर पर बाजारों में सजावट के सामान की रौनक बढ़ गई है। लोग अपने घरों को रोशन और सुंदर बनाने के लिए इन दिनों जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस बार बाजार में पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का एक बेहतरीन संगम देखने को मिल रहा है, जो ग्राहकों को खासा आकर्षित कर रहा है।दुकानदार नीटू अरोड़ा ने बताया कि इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों की पहली पसंद मोतियों वाले बंधनवार बने हुए हैं। इन बंधनवार पर शुभ-लाभ और शुभ दिवाली जैसे पवित्र शब्द लिखे हुए हैं। बाजार में इनकी भारी मांग देखी जा रही है, जिससे दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी है।मोतियों वाले बंधनवार की कीमत और डिजाइनहल्के और साधारण मोतियों वाले बंधनवार 40 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। यह ग्राहकों के लिए एक किफायती विकल्प है। वहीं, अधिक विस्तृत और आकर्षक बंधनवार भी मौजूद हैं। भारी नक्काशी वाले बंधनवार बाजार में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। इनमें बारीक मोतियों का काम भी देखने को मिलता है। डिजाइनर लुक वाले ये बंधनवार 2,000 रुपये तक की कीमत में मिल रहे हैं। ये बंधनवार मोतियों और लटकन के साथ मुख्य द्वार पर सजाए जाते हैं। ये घरों को एक पवित्र और उत्सवमय स्वरूप प्रदान करते हैं। इनकी बनावट में मोती और स्टोन का उपयोग किया गया है। कपड़े या प्लास्टिक से बने बंधनवार के मुकाबले ये अधिक टिकाऊ होते हैं। ग्राहक इन्हें हर साल आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इनकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है।फूलों और डिजाइनर बंधनवार की नई रेंजदुकानदार गौरांक्ष ने बताया कि इस बार बाजार में कई नए प्रकार के बंधनवार भी आए हैं। इनमें आर्टिफिशियल गेंदे और मोगरे के फूलों वाले आकर्षक बंधनवार शामिल हैं। ये बंधनवार घरों को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, भगवान कान्हा की बांसुरी, मोर पंख और घंटी वाले डिजाइनर बंधनवार भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं।इन विशेष डिजाइनर बंधनवार की कीमत 120 रुपये से शुरू होकर 2,000 रुपये तक है। गौरांक्ष ने यह भी बताया कि ग्राहक 120 रुपये से 500 रुपये की रेंज में गेंदे और मोगरे के फूलों वाले सुंदर व हल्के बंधनवार भी खरीद रहे हैं। ये सभी विकल्प ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी करने का अवसर दे रहे हैं।