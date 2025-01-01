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शहजादपुर। डीएवी स्कूल नारायणगढ़ की छात्रा एंजेल ने ताइक्वांडो में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र और विद्यालय का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के बाद अब एंजेल का चयन प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलिया ताइक्वांडो ओपन-2026 के लिए हुआ। उनकी इस दोहरी उपलब्धि से स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है।29 और 30 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ स्थित कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में प्रथम ओपन फ्रेंडशिप नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग (अंडर-55 किलोग्राम भार वर्ग) में एंजेल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान हासिल कर रजत पदक पर कब्जा जमाया।इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर एंजेल को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिला है। 28 से 30 नवंबर 2026 तक मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) में आयोजित होने वाली ऑस्ट्रेलिया ताइक्वांडो ओपन-2026 में एंजेल अंडर-55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत और अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. आरपी राठी ने एंजेल और उनके अभिभावकों को इस बड़ी उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी।