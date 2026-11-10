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Ambala News: रोशनी के पर्व पर तीन परिवारों के घर छाया अंधेरा

Tue, 10 Nov 2026 01:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:03 AM IST
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Darkness descended upon the homes of three families during the festival of lights.
अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में बच्ची की मौत के बाद विलाप करते परिजन। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। रोशनी और खुशियों के पर्व दीपावली के दिन कैंट में हुए सड़क हादसे में 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं दीपावली से एक दिन पहले 7 नवंबर को दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर फरार वाहन चालकों की तलाश शुरू कर दी है।
महेश नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सैनिक नगर बब्याल में दीपावली के दिन हादसा हुआ। गुरमेल सिंह ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उनकी सबसे बड़ी 11 वर्षीय बेटी किरपा, जो सरकारी स्कूल बब्याल में 7वीं कक्षा की छात्रा थी, दोपहर करीब 11 बजे गली के दूसरी तरफ खाली प्लॉट में लकड़ियों पर कपड़े सुखाने जा रही थी। उसी दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली का चालक अमर सिंह (निवासी बोह बब्याल) अपने वाहन को तेज रफ्तार, गफलत और लापरवाही से चलाते हुए आया।
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चालक ने बिना हॉर्न बजाए मासूम किरपा को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्ची सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर का अगला टायर उसके ऊपर से निकल गया। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। परिजन उसे तुरंत नांदरा अस्पताल और फिर नागरिक अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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जांच अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि पिता गुरमेल सिंह के बयान पर आरोपी चालक अमर सिंह के खिलाफ तेज रफ्तार से वाहन चलाया और मृत्यु का कारण बनने की धारा 281 और 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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ड्यूटी पर जा रहे 57 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड की मौत
शहजादपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-344 पर पोला ढाबा कक्कड़ माजरा के सामने एक सड़क हादसे में सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार उर्फ माडू की मौत हो गई। राजकुमार के बेटे अंकित कुमार (जो सीएचसी रायपुररानी में डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं) ने पुलिस को बताया कि उनके 57 वर्षीय पिता राजकुमार उर्फ माडू (निवासी बापौली) राणा सिक्योरिटी ग्लोबल-02, कक्कड़ माजरा में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। 7 नवंबर की रात करीब 9 बजे वह अपनी बाइक पर ड्यूटी जा रहे थे। रात करीब 9:35 बजे परिजनों को सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर कक्कड़ माजरा के पास अज्ञात वाहन के चालक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल राजकुमार को सीएचसी शहजादपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी मुख्य सिपाही रामकरण ने बताया कि राजकुमार के बेटे अंकित कुमार के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 281 और 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर वाहन की तलाश शुरु कर दी गई है।

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एनएच-44 पर सड़क किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव
पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे-44 पर चेतन्य टेक्नो स्कूल मोहड़ा के पास एक और सड़क हादसे में लगभग 35 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। मोहड़ा गांव निवासी विक्रम सिंह ने बताया कि 7 नवंबर की रात करीब 11 बजे जब वह कैंट से गांव लौट रहे थे, तो चेतन्य टेक्नो स्कूल के पास एनएच-44 के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके सिर, मुंह और दोनों टांगों पर गंभीर चोटें थीं, जिन्हें देखकर प्रतीत हुआ कि किसी वाहन ने उसे टक्कर मारी है। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को कैंट के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी एएसआई मलकीयत सिंह ने बताया कि अस्पताल के शवगृह में शव का मुआयना करने के बाद घटनास्थल का जायजा लिया। विक्रम सिंह के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी गई है।
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