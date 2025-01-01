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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। ऐतिहासिक कपालमोचन मेले के चौथे दिन छावनी बस अड्डे पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। स्थिति यह रही कि जैसे ही कोई बस अड्डा परिसर में प्रवेश करती या काउंटर पर लगती, श्रद्धालुओं की भीड़ उसमें सवार होने के लिए टूट पड़ती और मौके पर धक्का-मुक्की जैसा माहौल बन जाता।सुबह से पंजाब के विभिन्न हिस्सों से आने वाली ट्रेनों के जरिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु छावनी बस अड्डे पर पहुंचते रहे। दिनभर परिसर में यात्रियों का तांता लगा रहा। बसें आती रहीं और मिनटों में भरती रहीं, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नहीं थमा। भीड़ और जल्दबाजी के बीच कई यात्री तो बस के पूरी तरह रुकने से पहले ही उसमें चढ़ने का जोखिम उठाते नजर आए।महाप्रबंधक ने लिया जायजाश्रद्धालुओं को मेले तक पहुंचाने के लिए अंबाला और यमुनानगर डिपो की साधारण बसों के साथ-साथ ई-बसों का भी निरंतर संचालन किया जा रहा है। रोडवेज विभाग की ओर से अब तक कुल 160 बसें मेले के लिए भेजी जा चुकी हैं। व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए दोपहर के समय हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक अश्वनी डोगरा ने छावनी बस अड्डे का निरीक्षण कर बस संचालन का जायजा लिया।बसों के फेरे बढ़ाए जाएं : हरजिंदरजालंधर से पहुंचे श्रद्धालु हरजिंदर सिंह ने कहा कि काउंटर पर बस लगते ही चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बन रही है। भीड़ को देखते हुए बसों के फेरे और बढ़ाए जाने चाहिए। वहीं मोगा निवासी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सुबह की ट्रेन से अंबाला पहुंचने पर यहां काफी भीड़ मिली, हालांकि रोडवेज की तरफ से लगातार बसें चलाई जा रही हैं। उधर, फिरोजपुर निवासी मनजीत कौर ने कहा कि बस अड्डे पर थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा, मगर ई-बस सेवा शुरू होने से सफर काफी आरामदायक हो गया है।छावनी बस अड्डे पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं।- बहादुर सिंह, इंचार्ज, इंस्पेक्टर, बस स्टैंड, छावनी