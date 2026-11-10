Ambala News: टांगरी के किनारे 50 लाख से तैयार किया छठ घाट

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अंबाला। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर इस बार अंबाला के पूर्वांचल प्रवासियों और स्थानीय श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिलेगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के निर्देश पर नगर परिषद की ओर से टांगरी नदी के किनारे करीब 50 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक और पक्के छठ घाट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।इस स्थायी घाट के तैयार होने से अब पर्व के दौरान व्रतियों को पूजा-अर्चना के लिए होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। हालांकि अभी साज-सज्जा काम लंबित है। लेकिन छठ पर्व के दौरान यहां महिलाएं पूजा-अर्चना कर सकेंगी। छावनी में छठ पर्व के दौरान हर साल स्थिति अलग होती थी। प्रशासनिक स्तर पर या स्थानीय स्तर पर अलग-अलग जगहों पर अस्थायी घाट बनाए जाते थे।स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद अब घाट के आसपास साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुट गए हैं ताकि महापर्व के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।प्रवासियों और स्थानीय लोगों में उत्साहनगर परिषद द्वारा टांगरी किनारे इस स्थायी घाट के निर्माण से शहर में रहने वाले पूर्वांचल के प्रवासियों गौरव, पकंज व सोमेश और स्थानीय नागरिकों में उत्साह देखा जा रहा है। छठ पूजा समितियों ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज व नगर परिषद के इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि इससे पर्व के दौरान आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और साफ-सुथरे माहौल में विधि-विधान से पूजा संपन्न कराने में मदद मिलेगी।वर्जनछठ घाट को तैयार कर दिया गया है ताकि व्रत रखने वाली महिलाओं और श्रद्धालुओं को अर्घ्य देने में कोई दिक्कत न हो। सुविधा सहित सुरक्षा के भी प्रबंध किए जाएंगे।स्वर्ण कौर, अध्यक्ष, नप सदर,अंबाला।