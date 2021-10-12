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सुशील कुमार ने शिकायत में बताया कि 21 नवंबर सुबह 5:30 बजे उनकी माता सरोज घर का ताला लगाकर हनुमान मंदिर गई थीं। 6:10 बजे लौटीं तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अलमारी से करीब एक लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण गायब थे। जेवरात की सूची बाद में सौंपी जाएगी। पुलिस ने चोरी की धारा 305 व सेंधमारी की धारा 331(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच अधिकारी एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। संवाद

अंबाला। हरगोलाल रोड क्षेत्र में शनिवार सुबह चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर एक लाख नकद और सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए।