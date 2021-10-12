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माई सिटी रिपोर्टरअंबाला सिटी। महिला थाना पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर उसके पति, सास और ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। विवाहिता ने शादी के बाद से ही मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और स्त्रीधन हड़पने का आरोप लगाया है। यह मामला काउंसिलिंग और एडीआर प्रक्रिया विफल होने के बाद दर्ज किया गया है।अंबाला शहर निवासी विवाहिता ने शिकायत में बताया कि जून 2022 में एक फिटनेस सेंटर के माध्यम से उसकी जान-पहचान पुलकित वर्मा से हुई थी। दोनों की शादी 5 मार्च 2025 को हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति पुलकित वर्मा, ससुर अशोक वर्मा और सास रितु वर्मा ने व्यवहार बदल लिया। उन्होंने खर्चों में हिस्सा बंटवाने, सोने व अन्य सामान की मांग की। विवाहिता ने मारपीट, धमकाने और स्त्रीधन हड़पने के भी आरोप लगाए हैं। महिला थाना में पहले काउंसिलिंग कराई गई, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसके बाद मामला एडीआर सेंटर भेजा गया, जहां भी बात नहीं बनी।जांच के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी1 अक्तूबर 2026 को एडीआर सेंटर से फाइल वापस आने के बाद जांच की गई। जांच में ननद प्रियंका वर्मा पर लगे आरोप सही नहीं पाए गए। हालांकि, पुलकित वर्मा, अशोक वर्मा व रितु वर्मा के खिलाफ आरोप सही पाए गए। सोमवार को तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी सुरेखा ने बताया कि आगे की तफ्तीश महिला एएसआई को सौंपी गई है।