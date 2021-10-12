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बराड़ा। अनाज मंडी गेट नंबर-2 के सामने खराद-वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति से दुकान में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घायल कारोबारी के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पड़ोसी दुकानदार व उसके दो बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।सिंहपुरा कॉलोनी निवासी 47 वर्षीय सुशील कुमार ने बताया कि अनाज मंडी गेट नंबर-2 के सामने उनकी पवन ग्राम उद्योग के नाम से खराद-वेल्डिंग की दुकान है। पास में ही लोहे की दुकान चलाने वाला सुरेंद्र सिंगला उनके काम को लेकर रंजिश रखता है। आरोप है कि पहले भी वह उनकी पत्नी को अपशब्द कह चुका है और धमकियां दे चुका है।सुशील कुमार के अनुसार, 18 नवंबर को शाम करीब 5:30 बजे वह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। इसी दौरान सुरेंद्र सिंगला और उसके दोनों बेटे गगन व अंकुर दुकान में आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने उन पर लात-घूंसों व मुक्कों से हमला कर दिया। उनके गिरने के बाद भी मारपीट जारी रही। शोर सुनकर पत्नी अनुराधा और पिता दयालचंद मौके पर पहुंचे और उन्हें छुड़ाया। आरोप है कि जाते-जाते आरोपी जान से मारने की धमकी भी दे गए।हमले में बेहोश हुए सुशील कुमार को पत्नी पड़ोसियों की मदद से सीएचसी बराड़ा ले गई, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमएमयू मुलाना रेफर कर दिया गया। डॉक्टर द्वारा 19 नवंबर को बयान देने के अयोग्य बताए जाने के बाद 20 नवंबर को पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान दर्ज किए। सीएचसी बराड़ा की एमएलआर में सिर, नाक और पीठ के निचले हिस्से में चोटों का जिक्र है, जिसके लिए एक्स-रे, सीटी स्कैन और ईएनटी राय की सलाह दी गई है।घायल के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुरेंद्र सिंगला, गगन और अंकुर के खिलाफ स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की धारा 115(2), गृह-अतिचार 333, आपराधिक धमकी 351(2) व एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य की धारा 3(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।शीशपाल, जांच अधिकारी एसआई, बराड़ा थाना।