Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Baroda House team to conduct an investigation; suspicion of flammable material being carried.

Ambala News: बड़ौदा हाउस की टीम करेगी जांच, ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की आशंका

Tue, 10 Nov 2026 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Baroda House team to conduct an investigation; suspicion of flammable material being carried.
अंबाला रेल मंडल के अधीन राजुपरा रेलवे स्टेशन के पास जलते कर्मभूमिक एक्सप्रेस के कोच। फाइल फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला। मंडल के अधीन राजपुरा रेलवे स्टेशन के पास कर्मभूमि एक्सप्रेस में हुई भीषण अग्निकांड की जांच अब उत्तर रेलवे मुख्यालय (बड़ौदा हाउस), नई दिल्ली की उच्चस्तरीय टीम करेगी। पहले इस मामले की जांच की जिम्मेदारी अंबाला रेल मंडल के अधिकारियों को सौंपी गई थी।
प्राथमिक स्तर पर की गई तकनीकी जांच में ट्रेन में किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट होने की जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में रेलवे प्रशासन का शक अब इस बात पर गहरा गया है कि किसी यात्री द्वारा ट्रेन में कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाया जा रहा था, जिससे आग भड़की।
विज्ञापन

अंबाला रेल मंडल के प्रबंधक (डीआरएम) विनोद भाटिया ने बताया कि बड़ौदा हाउस की विशेष जांच टीम जल्द ही जांच शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और गहन जांच के जरिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि चूक कहां और किस स्तर पर हुई थी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
6 नवंबर को हुआ था हादसा
6 नवंबर को अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस के बोगियों में राजपुरा के समीप अचानक आग लग गई थी। घटना के समय डिब्बों में धुएं का गुबार उठते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया था। गनीमत रही कि समय रहते ट्रेन को रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed