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अंबाला। उपायुक्त सचिन गुप्ता के निर्देशानुसार वीरवार को राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इसमें जिला रेडक्रॉस सोसायटी के करीब 25 प्रशिक्षित फर्स्ट एड व इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, होमगार्ड और अग्निशमन विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से बचाव कार्य का अभ्यास किया।मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजते ही टीमों ने मोर्चा संभाला और भवन में फंसे लोगों को सुरक्षा मानकों के तहत सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद ट्रायेज प्रक्रिया अपनाते हुए घायलों की चोटों का आकलन कर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिये अस्पताल पहुंचाया गया।जिला रेडक्रॉस सोसायटी की सचिव विजयलक्ष्मी ने बताया कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और स्वयंसेवकों की कार्यक्षमता को परखना है, ताकि वास्तविक संकट में बहुमूल्य जीवन बचाया जा सके।