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कैथल। वर्ष 2025 में कलायत क्षेत्र में पंजाब की दो महिलाओं से 28 किलो 830 ग्राम डोडा पोस्त बरामदगी के मामले में पुलिस ने नशे के सप्लायर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी पवन चंदवानी निवासी अंबिका नगर, दलोदा, जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश) का रहने वाला है। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के दलोदा से काबू किया। अदातल के आदेश पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि 10 दिसंबर 2025 को स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम ने कलायत क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पंजाब निवासी महिला गुरमीत कौर निवासी भैणी बगा, जिला मानसा और जसवीर कौर निवासी फुलखेड़ी, जिला बठिंडा को काबू किया था। तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद तीन बैगों से 28 किलो 830 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया था।पूछताछ में सामने आया था पवन का नामपुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि दोनों महिला आरोपियों से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ था कि उन्हें डोडा पोस्त की खेप मध्य प्रदेश निवासी पवन ने उपलब्ध करवाई थी। इसके बाद पुलिस सप्लायर की तलाश में जुटी थी। नशे के अवैध कारोबार में शामिल तस्करों के साथ-साथ उन्हें नशा उपलब्ध करवाने वाले सप्लायरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।