विज्ञापन

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

अंबाला सिटी/साहा। जिले में अलग-अलग हादसों में तीन परिवारों ने अपने सदस्यों को खो दिया। तीनों घटनाओं में लापरवाही सामने आई है। नारायणगढ़ रोड पर शादी समारोह से लौट रहे युवक की कार को तेज रफ्तार डंपर ने सीधी टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।वहीं, सब्जी मंडी में पल्लेदारी करने वाले युवक ने ऑडी की टक्कर से घायल होने के 13 दिन बाद दम तोड़ दिया। तीसरी घटना में पिलखनी गांव में मकान का लेंटर डालते समय लिफ्ट मिक्सचर मशीन का चैनल बांध रहा मजदूर ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसकी भी जान चली गई। पुलिस ने तीनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शादी से लौटते समय कार को डंपर ने मारी टक्करनारायणगढ़ रोड स्थित मधु पैलेस में शादी समारोह से घर लौट रहे युवक की कार को सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने सीधी टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार गुरदित सिंह की मौत हो गई। सकराहो गांव निवासी गुरजिंदर सिंह ने पंजोखरा साहिब थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 25 नवंबर को मधु पैलेस में रिश्तेदारी की शादी थी। शाम करीब 5:10 बजे उनके चाचा का लड़का गुरदित सिंह अपनी स्विफ्ट कार से घर लौट रहा था। वह अपनी कार से उसके पीछे चल रहे थे। पैलेस से कुछ दूरी पर बलदेव नगर की तरफ से आ रहे डंपर ने गुरदित की कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर कुछ दूरी पर रुका तो चालक ने अपना नाम रोहित सिंह निवासी मंगलोर गांव, थाना शहजादपुर बताया, लेकिन जब वह घायल गुरदित को कार से निकालने लगे तो चालक डंपर लेकर मौके से भाग गया। गुरदित को एमएम अस्पताल सद्दोपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी अमित कुमार ने बताया, आरोपी डंपर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की धारा 281 व मृत्यु कारित करने की धारा 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।ऑडी की टक्कर से घायल हुआ था पल्लेदार कमलसब्जी मंडी में पल्लेदारी करने वाले कमल विहार कॉलोनी निवासी विवेक यादव की सड़क हादसे में घायल होने के 13 दिन बाद मौत हो गई। उसके भाई ब्रिजेश यादव ने बताया कि 11 नवंबर की रात करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि ऑडी कार ने उसके भाई की स्प्लेंडर बाइक को टक्कर मार दी है। गंभीर हालत में विवेक को पहले एमएम अस्पताल अंबाला, फिर सेक्टर-32 चंडीगढ़ और बाद में मोहाली के पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके अनुसार, शुरुआत में कार चालक ने इलाज का खर्च उठाने का आश्वासन दिया था, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई। चालक ने केवल 10 हजार रुपये दिए और बाद में कोई मदद नहीं की। 24 नवंबर को हालत बिगड़ने पर मोहाली से सेक्टर-32 चंडीगढ़ ले जाते समय रास्ते में विवेक ने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी शेर सिंह ने बताया कि 25 नवंबर को भाई की शिकायत पर ऑडी चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की धारा 281 व मृत्यु कारित करने की धारा 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।लिफ्ट मिक्सचर का चैनल बांधते समय नीचे गिरा मजदूर, मौतसाहा के पिलखनी गांव में मकान का लेंटर डालते समय ऊंचाई से गिरकर मजदूर जसबीर सिंह की मौत हो गई। कैंट के बीडी फ्लोर मिल के पीछे निवासी उसके भाई राजकुमार ने बताया कि जसबीर उपलाना गांव का रहने वाला था और वर्षों से लेंटर डालने का काम करता था। 5 सितंबर को सुबह करीब 9 बजे वह पिलखनी गांव में लिफ्ट वाली मिक्सचर मशीन का चैनल बांध रहा था। इसी दौरान मशीन के चैनल की पत्ती टूट गई और वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने ठेकेदार राजेश निवासी कलाल माजरा पर काम के दौरान सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ धारा 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।