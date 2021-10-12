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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों और राहगीरों की आवाजाही को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। क्षेत्र के प्रमुख मार्गों और फुटपाथों पर टाइलों के सुधार व विस्तार के लिए 1.26 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। छावनी परिषद ने तीन कार्यों के लिए अल्पकालिक ई-निविदा सूचना जारी कर दी है।मुख्य अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन कार्यों का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बाजार आने-जाने वालों और पैदल यात्रियों को भी इससे लाभ मिलेगा।ई-निविदा के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। तकनीकी बोलियां 30 नवंबर को खोली जाएंगी। यह पहल क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निविदा प्रक्रिया स्थानीय निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करके जारी की गई है।तीन प्रमुख क्षेत्रों में सुधार कार्यबोह रोड के साथ-साथ आरएचए बाजार और आरएचए परेड क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइलों का प्रावधान व पुनर्स्थापन किया जाएगा। इससे बाजार व आसपास के इलाकों में चलने वालों को राहत मिलेगी। इसके लिए 46.32 लाख रुपये की अनुमानित लागत तय की गई है। दयानंदा मार्ग, गुरु नानक मार्ग और रवींद्रनाथ टैगोर मार्ग के साथ फुटपाथ टाइलों की मरम्मत व सुधार पर 39.52 लाख रुपये खर्च होंगे। जीसस मार्ग, महारानी दुर्गावती मार्ग और महात्मा गांधी मार्ग के साथ फुटपाथ टाइलों के विस्तार, मरम्मत और सुधार के लिए 40.93 लाख रुपये की अनुमानित लागत रखी गई है।निविदा प्रक्रिया और शुल्कप्रत्येक कार्य के लिए निविदा शुल्क 1,500 रुपये रखा गया है। पहले कार्य के लिए बयाना राशि 0.93 लाख रुपये निर्धारित है। दूसरे कार्य के लिए यह राशि 0.80 लाख रुपये तय की गई है। तीसरे कार्य के लिए 0.82 लाख रुपये की बयाना राशि रखी गई है। इच्छुक ठेकेदार व आवेदक अधिक जानकारी और नियमों के लिए विभागीय पोर्टल या छावनी परिषद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।इन सुधार कार्यों से छावनी परिषद क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पैदल यात्रियों और बाजार आने-जाने वालों के लिए आवाजाही अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। फुटपाथों और प्रमुख मार्गों पर टाइलों का सुधार व विस्तार बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाएगा। यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होगी।