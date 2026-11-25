संवाद न्यूज एजेंसीनारायणगढ़। नौसेना से सेवानिवृत्तकर्मी को साइबर ठगों ने निशाना बनाते हुए दो बैंक खातों से एक लाख चार हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत और जीरो एफआईआर के आधार पर थाना साइबर क्राइम ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कॉलेज रोड, निकट सुभाष चौक निवासी नरेश कुमार (69) भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके दो बैंक खाते भारतीय स्टेट बैंक की नारायणगढ़ रोड शाखा में हैं। बीते 20 नवंबर की रात करीब 9 बजे अचानक उनका मोबाइल फोन कांपने लगा और करीब 30 मिनट तक काम करना बंद कर गया। जब फोन सामान्य हुआ और उन्होंने अपने खातों का बैलेंस जांचा, तो पाया कि एक खाते से दो बार में क्रमशः 65 हजार और 22 हजार रुपये तथा दूसरे खाते से 17 हजार रुपये कट चुके थे। इस तरह दोनों खातों से 1,04,000 रुपये की रकम कट गई। पीड़ित ने बताया कि 23 नवंबर को राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 24 नवंबर को थाना साइबर क्राइम में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच अधिकारी एएसआई सतपाल ने बताया कि जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, उनकी कुंडली खंगाली जा रही है।