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अंबाला। नशीली दवाओं की तस्करी के सात साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) ने आरोपी अजय को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने बुधवार को सुनाया।छावनी थाना पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर 2019 को सिकलीगर मोहल्ला निवासी अजय के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर साक्ष्यों के साथ चालान कोर्ट में पेश किया और अभियोजन ने प्रभावी पैरवी की।अदालत ने 23 नवंबर को आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया। पुलिस ने आमजन से नशा तस्करों की सूचना देने की अपील की है और पहचान गुप्त रखने का भरोसा दिलाया है।