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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Young people participated to the tunes of a band, and were encouraged to contribute to nation-building.

Gorakhpur News: यातायात नियमों और महिला सुरक्षा का संदेश लेकर निकली जागरूकता यात्रा

Tue, 03 Nov 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 03 Nov 2026 02:56 AM IST
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Young people participated to the tunes of a band, and were encouraged to contribute to nation-building.
- बैंड की धुनों पर युवाओं ने किया प्रतिभाग, युवाओं को देश निर्माण में भागीदारी के लिए किया प्रेरित
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गोरखपुर। यातायात जागरूकता एवं मिशन शक्ति के तहत अखंड हिंद फौज की ओर से जागरूकता यात्रा निकाली गई। बैंड की धुनों के बीच युवाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। यात्रा में शामिल युवाओं का उत्साह और अनुशासन आकर्षण का केंद्र रहा।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना, कार में सीट बेल्ट लगाना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना जरूरी है।
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कार्यक्रम में सत्यदेव, सूर्यनाथ सिंह, प्रो. तेजस्वनी दुबे, ममता जायसवाल और जितेंद्र श्रीवास्तव ने भी विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने यातायात नियमों के पालन, महिला सुरक्षा और समाज में युवाओं की सकारात्मक भूमिका पर जोर दिया। जागरूकता यात्रा का नेतृत्व सीसीओ अनमोल यादव ने किया, जबकि बैंड की कमान पीसी अंश सोनकर ने संभाली। इस दौरान जान्हवी, आलोक, शुभम गुप्ता, आंशिक, रोहित गुप्ता, सृष्टि, मोनिका, रिया और साजिदा समेत अखंड हिंद फौज के सैकड़ों हिंद सेवक मौजूद रहे।
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